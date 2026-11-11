323 مليون ليرة سورية جديدة.. تعويضات أقرتها وزارة الزراعة للمزارعين خلال 2026 تاريخ النشر: 2026/11/11 7:38 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 7:38 مساءً 323 مليون ليرة سورية جديدة.. تعويضات أقرتها وزارة الزراعة للمزارعين خلال 2026 لـ 10.030 مزارعاً ممن تضررت أراضيهم في محافظات عدّة نتيجة العوامل الجوية. مديرية حماية المستهلك بريف دمشق: تنظيم 295 ضبطاً بين 24 حتى 30 أيلول الماضي وزارة الزراعة تبحث مع مجلس الأعمال السوري السعودي فرص الاستثمار والتصدير أكساد ووزارة الزراعة ينظمان دورة تدريبية حول التخطيط الاستثماري شباك لا تميّز بين الطيور تهدد الأنواع النادرة والمهاجرة في سوريا شهدت محافظة درعا زيارات رسمية لتقديم التعازي لأسر ضحايا الغارات الأردنية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تعويضات المزارعينوزارة الزراعة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات الموبيليا في ريف دمشق.. خبرات متجذرة تبحث عن طريق العودة إلى الأسواق طوارئ طرطوس ترفع جاهزيتها لمواجهة السيول والفيضانات خلال الشتاء آخر الأخبار دولي البرتغال تلغي أكثر من 200 رحلة وتغلق المدارس مع وصول العاصفة تشارلز ثقافة وفنون مفاهيم الحضارة الحديثة وانعكاساتها على علم نفس الطفل في محاضرة بدمشق تقاريرسوريا والعالم الاحترار العالمي يفاقم تحديات التكيف.. وسوريا أمام استحقاقات مناخية