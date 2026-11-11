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323 مليون ليرة سورية جديدة.. تعويضات أقرتها وزارة الزراعة للمزارعين خلال 2026

تعويضات المزارعين 323 مليون ليرة سورية جديدة.. تعويضات أقرتها وزارة الزراعة للمزارعين خلال 2026

323 مليون ليرة سورية جديدة.. تعويضات أقرتها وزارة الزراعة للمزارعين خلال 2026 لـ 10.030 مزارعاً ممن تضررت أراضيهم في محافظات عدّة نتيجة العوامل الجوية.

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