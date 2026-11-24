ناجون من الكيماوي ينقلون ذاكرة المجازر إلى لاهاي
استعداداً للموسم الزراعي.. إكثار البذار في الحسكة تواصل توزيع بذار القمح على المزارعين
«أوتاد هرئة».. ذاكرة الثمانينيات تعود من خلف القضبان إلى خشبة المسرح في حمص
منصة ”قانون الطب” التعليمية.. مبادرة شبابية سورية في ألمانيا
ندوة تفاعلية بدمشق تناقش مشروع قانون الإعلام الجديد وواقع العمل الإعلامي
خريف القنيطرة.. حين تبوح الطبيعة بأسرارها
الرقة.. أجهزة غسيل كلى حديثة خارج الخدمة وأعطال تؤخر جلسات المرضى
المصالح العقارية بحمص تؤهل مرافقها لحماية مليون عقد وتسهيل الخدمات
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