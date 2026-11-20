دمشق-سانا



تقدمت سوريا بأحر التهاني والتبريكات إلى سلطنة عُمان الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.



وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الجمعة، عن تمنياتها لسلطنة عمان بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدةً حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



ويحتفل الشعب العُماني في العشرين من تشرين الثاني بالعيد الوطني، والذي يمثل مناسبة لاستعراض مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، وتؤكد مكانتها الإقليمية والدولية.