السورية للحبوب تبدأ تأهيل صوامع حبوب بالحسكة استعداداً لموسم 2026

الحسكة-سانا

باشرت المؤسسة السورية للحبوب بتأهيل عدد من الصوامع بمحافظة الحسكة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم القمح لعام 2026، بما يضمن استيعاب الكميات المسوّقة من الفلاحين والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في المحافظة عبد الحميد داوود، في تصريح لمراسل سانا، أنّ خطة التأهيل الحالية تشمل صيانة عدد من الصوامع الحيوية بريف المحافظة، أبرزها صوامع تل علو وتل حميس وصباح الخير، بهدف رفع جاهزيتها الفنية والتشغيلية قبل بدء موسم الاستلام.

وأشار داوود إلى أنّ أعمال التأهيل تتضمن الجانبين الميكانيكي والكهربائي، وتشمل صيانة المعدات والآلات وإصلاح الأعطال وتأهيل منظومات التشغيل والتحكم، بما يضمن كفاءة العمل واستمراريته خلال الموسم، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تسهم في إعادة الصوامع إلى الخدمة بالشكل الأمثل، وتمكينها من استيعاب الكميات المتوقعة من محصول القمح خلال موسم الشراء.

وأكد داوود أهمية هذه الأعمال في دعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التخزينية للمؤسسة، ولا سيما في ظلّ التوقعات بموسم حصاد وفير هذا العام.

وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول القمح في محافظة الحسكة للموسم الحالي نحو 463 ألف هكتار من الأراضي المروية والبعلية، وسط مؤشرات إيجابية بإنتاج وفير يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد.

