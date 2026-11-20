أبحاث واعدة أجرتها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة لتطوير سلالات محلية من الفطر المحاري والأبيض والريشي، وتوثيقها دولياً في بنك الجينات الأمريكي (GenBank)، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير بديل اقتصادي للبذار المستورد.