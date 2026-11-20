أبحاث واعدة أجرتها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة تاريخ النشر: 2026/11/20 6:49 مساءً اخر تحديث: 2026/11/20 6:49 مساءً أبحاث واعدة أجرتها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة لتطوير سلالات محلية من الفطر المحاري والأبيض والريشي، وتوثيقها دولياً في بنك الجينات الأمريكي (GenBank)، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير بديل اقتصادي للبذار المستورد. محافظة ريف دمشق تنهي أعمال تأهيل وترميم 10 مدارس في بلدة جديدة عرطوز دورة تدريبية لتعزيز قدرات الفنيين في مجال إدارة المناحل بريف دمشق أكثر من 22000 خدمة.. مديرية الموانئ في طرطوس تواصل تقديم خدماتها الزراعة المائية.. أحد الخيارات التي تتيح إنتاج المحاصيل من دون تربة وفد من وزارة الزراعة يتفقد أضرار العاصفة الرعدية على المحاصيل بريف درعا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الفطر الأبيضالفطر المحاريالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةوزارة الزراعة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار رياضة ألكاراز يتأهل لنصف نهائي البطولة الختامية للتنس اقتصاد سوريا وزير المالية: مشاورات المادة الرابعة تعيد سوريا عضواً موثوقاً إلى الاقتصاد الدولي حلب الأمن الداخلي بحلب يلقي القبض على عصابة سلبت عمال صاغة في جنديرس