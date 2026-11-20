دمشق -سانا



دعت وزارة الطاقة المتقدمين إلى وظائف الفئتين الأولى والثانية في محافظة حماة، ممن حصلوا على نسبة 60 بالمئة فما فوق في الاختبار الكتابي، إلى حضور المقابلات الشفهية، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 22/11/2026 لغاية يوم الخميس الموافق لـ 26/11/2026.



وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المقابلات ستُجرى عند الساعة العاشرة صباحاً، وفق توزيع المتقدمين على ثلاث لجان، حيث تُخصص اللجنة الأولى في المدينة الصناعية (سادكوب سابقاً)، بينما تُجرى مقابلات اللجنتين الثانية والثالثة في مقر الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بشارع العلمين في مدينة حماة.



ودعت الوزارة المتقدمين إلى الاطلاع على الملفات المرفقة، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، أو عبر الرابط



وشددت على ضرورة الالتزام بالموعد والمجموعة ومكان المقابلة المحددة لكل متقدم، والحضور قبل الموعد بوقت كافٍ، مع اصطحاب الهوية الشخصية.



ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي وزارة الطاقة إلى رفد كوادرها بالخبرات المتخصصة، ما يسهم في تطوير ‏قطاع الطاقة وتحسين الخدمات.

