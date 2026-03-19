الهلالي: قسد تفرج اليوم عن دفعة كبيرة من المعتقلين تنفيذاً لاتفاق الـ29 من كانون الثاني

الحسكة-سانا

أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بعملية الدمج مع قسد في الحسكة أحمد الهلالي، أن قسد ستفرج اليوم الخميس عن دفعة كبيرة من المعتقلين في سجونها، بإشراف مباشر من قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة.

وقال الهلالي في تصريح له اليوم: إنه تنفيذاً لاتفاق الـ 29 من كانون الثاني، وبمتابعة حثيثة من الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة عملية الدمج برئاسة العميد زياد العايش، سيُفرج اليوم الخميس، في ليلة عيد الفطر، عن دفعة كبيرة من المعتقلين في سجون “قسد”، بإشراف مباشر من قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة.

وأضاف: ” كما سيتم إطلاق سراح قرابة 300 عنصر من المنتسبين لـ”قسد” في إطار الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة لإنهاء ملف المعتقلين”.

وكان المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع قسد العميد زياد العايش، أكد قبل أيام التزام الدولة السورية بإغلاق ملف قسد والمعتقلين التابعين لها، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، والمضي في عملية الدمج الوطني الشامل التي تعزز وحدة البلاد وتضمن استقرارها.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك