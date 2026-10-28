المؤسسة السورية للمخابز تفتتح مخبز القصبي الآلي في ريف دير الزور الغربي تاريخ النشر: 2026/10/28 12:24 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 12:24 مساءً وحدة التقطير الجوي 10 بمصفاة حمص تعود إلى الخدمة 190 قاضياً جديداً يلتحقون بالسلك القضائي في مختلف المحافظات تستمر فعاليات مهرجان صنع في سوريا في القطيفة بريف دمشق حتى 23 الشهر الجاري أكثر من 7000 عملية تسجيل وتجديد للعلامات التجارية خلال 9 أشهر الأولى لعام 2026 العناقيد الصناعية تنقل الصناعة السورية من تجمّع المصانع إلى منظومة إنتاج مترابطة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026