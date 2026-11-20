محصول الجزر للعروة التكثيفية في درعا.. إنتاج متوقع بنحو 19 ألف طن تاريخ النشر: 2026/11/20 5:46 مساءً اخر تحديث: 2026/11/20 5:46 مساءً محصول الجزر للعروة التكثيفية في درعا.. إنتاج متوقع بنحو 19 ألف طن، بجودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتسهم في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة. مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة يحصد جائزة (إيفاد) الدولية 2026 التجارة الداخلية بدرعا: 85 ضبطاً تموينياً خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري افتتاح ثانوية النعيمة الرسمية بريف درعا بعد إعادة تأهيلها أختام اللحوم ليست مجرد لون ماذا تعني أشكالها؟ وكيف تقرأ بياناتها؟ تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم خلال الدورة الصيفية في مدينة بصرى الشام صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:درعامحصول الجزر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار دولي اليمن يحذر من سلوك إيران المزعزع للأمن الإقليمي واعتداءاتها على دول المنطقة دولي حظر الأسلحة الكيميائية: ألمانيا تساهم ب 1.4 مليون يورو لدعم بعثاتنا إلى سوريا دولي بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على إعادة تنظيم العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي