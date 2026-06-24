معرض الرعاية الطبية في دمشق يبرز حلولاً مبتكرة للقطاع الصحي بمشاركات أجنبية

دمشق-سانا

أبرز معرض الرعاية الطبية في دمشق حلولاً مبتكرة للقطاع الصحي بمشاركات أجنبية.

انطلاق أسبوع الخط العربي والفن التشكيلي.. منصّة لإبراز طاقات المبدعين في حمص
مشاركات سعودية متنوعة في معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة
لحظة مغادرة المشاركين في مسير التحرير محافظة حماة في طريقهم إلى حمص
جهود لإعادة ترميم آثار أوغاريت ووضعها على لائحة التراث العالمي
مربو الدواجن يطالبون بوقف استيراد الفروج لحماية الإنتاج المحلي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى