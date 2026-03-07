تفتّح أزهار أشجار اللوزيات في بساتين دركوش غرب إدلب

فنان سوري مقيم في النمسا يطلق مبادرات لدعم الفنانين السوريين
استشهاد عنصر من وزارة الداخلية وإصابة اثنين آخرين جراء تفجير انتحاري بمدينة حلب
ورشة تدريبية على استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السل في طرطوس
وزير الإعلام في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات”
قمر الدين.. مشروب وحلوى ورمز رمضاني لا يغيب عن موائد السوريين
