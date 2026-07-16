مؤسسة الإسكان توجّه خططها الجديدة لمعالجة العجز السكني في دمشق وإدلب

دمشق-سانا

تتصدر محافظتا دمشق وإدلب واجهة المشاريع والخطط الجديدة للمؤسسة العامة للإسكان خلال السنوات القادمة، وفقاً للخطة الشاملة التي وضعتها المؤسسة لتجاوز العجز السكني المتراكم في سوريا، والذي يتجاوز1.3 مليون منزل دمرها النظام البائد، وعجز ناتج عن النمو السكاني الطبيعي.

“الأولوية للمباني المتضررة”

مدير عام المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، أكد في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الخميس، أن المؤسسة صاغت حزمة من الخطط والطروحات العملية الرامية إلى حل أزمة السكن ضمن برنامجها التنفيذي للسنوات المقبلة، موضحاً أن خطة العمل الحالية تمنح الأولوية القصوى للمباني المتضررة، بالتوازي مع عمل المؤسسة الحثيث لإنهاء ملف المشاريع المتعثرة في عدد من المحافظات.



وبيّن الدبل أن تقديرات الاحتياج السكني تشير إلى وجود أكثر من 1.3 مليون منزل مدمر، إلى جانب فجوة سكنية تقدر بأكثر من 400 ألف وحدة سكنية ناتجة عن النمو السكاني المتزايد.

“استراتيجيات التمويل ومشاريع الشراكة”

الدبل كشف أن المؤسسة تعمل على مسارات متعددة لتنويع مصادر الدخل وتجاوز العقبات التمويلية، تتركز في الدعم والتمويل الحكومي، عبر الموازنة العامة للدولة، ومدخرات المكتتبين، والأقساط الشهرية التي يسددها المستفيدون، إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي من خلال منح وقروض صناديق التنمية في الدول الشقيقة والصديقة، مع التركيز على الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام المستثمرين عبر تنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة، مثل مشروعي “أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا، والتجمع العمراني الحديث في منطقة البجاع بريف دمشق.

ووفق الدبل، سيتم التركيز على استثمار المقاسم الحيوية، وطرح مقاسم استثمارية ذات قيمة عالية (كمقاسم المزة) وتوظيف عائداتها المالية الضخمة مباشرة لدعم مشاريع السكن الاجتماعي وتخفيض تكاليفه على المواطنين، إضافة إلى التعاون المشترك، من خلال إبرام عقود شراكة استثمارية على أساس “المحاصصة” لضمان تدفق الإيرادات الذاتية للمؤسسة.

وتشكل “المؤسسة العامة للإسكان” الذراع الحكومي الأساسي في سوريا لتأمين السكن الاجتماعي والتعاوني بأسعار مدعومة لشرائح واسعة من المواطنين، وخلق توازن مالي يتيح تمويل بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، في ظل الصعوبات الاقتصادية ومحدودية الموازنات التقليدية لإعادة الإعمار.