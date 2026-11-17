محافظة دمشق تطلق حملة لإزالة السيارات المتروكة في شوارعها تاريخ النشر: 2026/11/17 5:22 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 5:23 مساءً لإنهاء مشهد السيارات المتروكة في شوارع العاصمة.. محافظة دمشق تطلق حملة لإزالتها ونقلها إلى كراج مخصص، مستهدفة معالجة 2500 شكوى وردت عبر منصة “محلولة”. التسوية الطوعية لكبار المكلفين” فرصة لتسوية الالتزامات الضريبية السابقة حملة نظافة لحديقة خولة بنت الأزور في باب توما بدمشق ضبط معامل ألبان وأجبان غير مرخصة ومخالفة للشروط الصحية في دمشق مؤتمر صحفي بدمشق للتعريف بالجامعة السورية للعلوم الأمنية وشروط ومعدلات القبول ليبيا واليمن يدينان التفجير الإرهابي في دمشق ويؤكدان تضامنهما مع سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقمنصة "محلولة" مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة الشيباني وفيدان.. تعزيز العلاقات السورية التركية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات محلياتالمحافظاتدمشق الداخلية تحدد ضوابط استخدام المفرقعات والألعاب النارية في المناسبات دولي ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ إذا هاجمت واشنطن