لإنهاء مشهد السيارات المتروكة في شوارع العاصمة.. محافظة دمشق تطلق حملة لإزالتها ونقلها إلى كراج مخصص، مستهدفة معالجة 2500 شكوى وردت عبر منصة “محلولة”.