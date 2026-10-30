من التسويق الرقمي والمونتاج إلى البرمجة والذكاء الاصطناعي.. كيف تفتح المهن الرقمية أمام الشباب السوري فرصاً للعمل الحر؟ وما الذي يحتاجه لتحويل المهارة الرقمية إلى فرصة عمل ودخل مستدام؟