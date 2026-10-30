كيف تفتح المهن الرقمية أمام الشباب السوري فرصاً للعمل الحر؟ تاريخ النشر: 2026/10/30 10:43 صباحًا اخر تحديث: 2026/10/30 10:43 صباحًا من التسويق الرقمي والمونتاج إلى البرمجة والذكاء الاصطناعي.. كيف تفتح المهن الرقمية أمام الشباب السوري فرصاً للعمل الحر؟ وما الذي يحتاجه لتحويل المهارة الرقمية إلى فرصة عمل ودخل مستدام؟ مجمع “أم البشائر” في مدينة سراقب بريف إدلب.. لخدمة أكثر من 100 ألف مستفيد تمديد التقدم إلى المفاضلات الجامعية 2026-2027 حتى نهاية يوم الإثنين دراسة تختبر قدرة الذكاء الاصطناعي على توقع أعراض الارتجاج الدماغي تراجع مؤشر نيكي الياباني متأثراً بهبوط أسهم التكنولوجيا في وول ستريت منفذ القامشلي – نصيبين على الحدود السورية التركية يدخل مرحلة التأهيل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الذكاء الاصطناعيالشباب السوريالمهن الرقمية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك حين تمتزج الأمطار بمياه البحر.. مشاهد للكورنيش الجنوبي في اللاذقية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 نتنياهو يخفق في تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 رويترز: البنتاغون يطلب من دول أوروبية تخفيف حدة خطابها تجاه روسيا أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 40 متدرباً ومتدربة في دورة مجانية بالأمن السيبراني باللاذقية لتأهيلهم لسوق العمل أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026