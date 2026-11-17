لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على قطاع التكنولوجيا جراء تشديد الولايات المتحدة القيود على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر ستوكس 600 انخفض بنسبة 0.64 بالمئة إلى 658.07 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، مع تراجع جميع الأسواق الإقليمية الرئيسة.
وجاء هذا التراجع عقب إغلاق وول ستريت على انخفاض حاد أمس الإثنين، وهبوط الأسواق الآسيوية، بعد إعلان واشنطن تشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها شركات، من بينها إنفيديا، في وقت تترقب فيه الأسواق الطرح العام الأولي لأسهم شركة أنثروبيك المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره، والمقرر هذا الأسبوع.
وانعكست الضغوط على أسهم شركات الرقائق الأوروبية، إذ تراجع سهم إنفنيون بنسبة 0.5 بالمئة، وسهم شركة إيه إس إم إل بنسبة 1.32 بالمئة.
كما هبط سهم دويتشه بنك بنسبة 5.04 بالمئة، عقب تقارير إعلامية استندت إلى وثائق مسربة وتناولت تعاملات سابقة للبنك مع عدد من العملاء، بينهم رجال أعمال روس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورجل الأعمال الراحل والمدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.
وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت على انخفاض طفيف أمس الإثنين، متراجعة عن مستوياتها القياسية، وسط تنامي الحذر في الأسواق العالمية حيال آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي، ما ضغط على أسهم التكنولوجيا وأضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.