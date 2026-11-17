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لندن-سانا‏

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها ‏القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على قطاع التكنولوجيا جراء ‏تشديد الولايات المتحدة القيود على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.‏

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر ستوكس 600 انخفض بنسبة 0.64 بالمئة إلى ‌‏658.07 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، مع تراجع جميع الأسواق ‏الإقليمية الرئيسة.‏

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وجاء هذا التراجع عقب إغلاق وول ستريت على انخفاض حاد أمس الإثنين، وهبوط ‏الأسواق الآسيوية، بعد إعلان واشنطن تشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق ‏الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها شركات، من بينها إنفيديا، في وقت تترقب ‏فيه الأسواق الطرح العام الأولي لأسهم شركة أنثروبيك المتخصصة في أبحاث الذكاء ‏الاصطناعي وتطويره، والمقرر هذا الأسبوع.‏

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وانعكست الضغوط على أسهم شركات الرقائق الأوروبية، إذ تراجع سهم إنفنيون ‏بنسبة 0.5 بالمئة، وسهم شركة إيه إس إم إل بنسبة 1.32 بالمئة. ‏

كما هبط سهم دويتشه بنك بنسبة 5.04 بالمئة، عقب تقارير إعلامية استندت إلى ‏وثائق مسربة وتناولت تعاملات سابقة للبنك مع عدد من العملاء، بينهم رجال أعمال ‏روس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورجل الأعمال الراحل والمدان بارتكاب ‏جرائم جنسية جيفري إبستين.‏

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وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت على انخفاض طفيف أمس الإثنين، متراجعة عن ‏مستوياتها القياسية، وسط تنامي الحذر في الأسواق العالمية حيال آفاق قطاع الذكاء ‏الاصطناعي، ما ضغط على أسهم التكنولوجيا وأضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.‏