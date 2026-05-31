نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن تضامنه مع عائلة رانيا العباسي وزوجها

نيويورك-سانا

أعرب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، عن تضامنه مع عائلة وأصدقاء الطبيب عبد الرحمن ياسين وزوجته الطبيبة رانيا العباسي، وذلك عقب الإعلان عن نتائج أكدت مقتل أطفالهما داخل معتقلات النظام البائد.

وقال كوردوني في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأحد: “عقب الإعلان عن مقتل أطفال رانيا العباسي على يد النظام السابق، أعرب عن أعمق تضامني مع ذويهم وأصدقائهم، ومع جميع عائلات المفقودين والضحايا والناجين من الفظائع التي شهدتها سوريا”.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت أمس التوصل إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة تتيح استنتاج، بدرجة عالية من اليقين المهني، مقتل أطفال الطبيبة رانيا العباسي.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين أفضت إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد.