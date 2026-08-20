10 ملايين دولار لتأهيل شوارع إدلب وتحسين خدماتها.. يشمل مشروع “إدلب تستحق” تزفيت الطرق، وإصلاح الأرصفة، وتحسين الإنارة وأعمال الصرف الصحي، بدءاً من الشوارع الرئيسية وصولاً إلى الأحياء الفرعية.