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10 ملايين دولار لتأهيل شوارع إدلب وتحسين خدماتها

photo 2026 08 19 12 56 40 10 ملايين دولار لتأهيل شوارع إدلب وتحسين خدماتها

10 ملايين دولار لتأهيل شوارع إدلب وتحسين خدماتها.. يشمل مشروع “إدلب تستحق” تزفيت الطرق، وإصلاح الأرصفة، وتحسين الإنارة وأعمال الصرف الصحي، بدءاً من الشوارع الرئيسية وصولاً إلى الأحياء الفرعية.

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