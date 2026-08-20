10 ملايين دولار لتأهيل شوارع إدلب وتحسين خدماتها تاريخ النشر: 2026/08/20 4:51 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 4:51 مساءً 10 ملايين دولار لتأهيل شوارع إدلب وتحسين خدماتها.. يشمل مشروع “إدلب تستحق” تزفيت الطرق، وإصلاح الأرصفة، وتحسين الإنارة وأعمال الصرف الصحي، بدءاً من الشوارع الرئيسية وصولاً إلى الأحياء الفرعية. المواصلات الطرقية بإدلب تبدأ مشروع الصيانة الإسعافية لأوتوسترادي M4 وM5 انتشار أمني في مدينة إدلب لتأمين المشاركين في فعاليات “مسير درب التحرير” أكساد تنظّم دورة تدريبية لمزارعي الوردة الشامية في إدلب ما رأي الطلاب في محافظتي إدلب ودرعا بسير امتحانات الثانوية العامة؟ مد خط إنترنت ضوئي بين خان شيخون والتمانعة بريف إدلب لتحسين جودة الاتصال صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبتأهيل شوارع إدلبمشروع إدلب تستحق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 رئيس وزراء باكستان يجدد دعم بلاده لسيادة سوريا ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 شغف مكتبي طالبة من حلب تتألق بالعلامة التامة وتتوّج عاماً من التحدي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026