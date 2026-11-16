22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين يتأهّلون للمرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد السوري تاريخ النشر: 2026/11/16 9:33 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/16 9:33 صباحًا 22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين يتأهّلون إلى المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026-2027 في خمسة اختصاصات. كيف يسهم أطباء سوريا المغتربون في إعادة بناء القطاع الصحي؟ المناطق الحرة في سوريا تدخل مرحلة جديدة توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة “الألكسو” “إعمار 2026” يختتم فعالياته بأكثر من مليار و 756 مليون دولار قيمة العقود الموقعة تعرّف على القطاعات المستفيدة من المرسوم رقم (188) لعام 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأولمبياد العلمي السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل آخر الأخبار انفوغراف 49,166 طفلاً وطفلة مستهدفون بالجولة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال في ريف دير الزور انفوغراف 22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين يتأهّلون للمرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد السوري اقتصاد الدولار يواصل مكاسبه والين قرب أدنى مستوياته