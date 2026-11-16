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22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين يتأهّلون للمرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد السوري

22 طالباً من مركز المتميزين 22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين يتأهّلون للمرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد السوري

22 طالباً من المركز الوطني للمتميزين يتأهّلون إلى المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي ‏السوري لموسم 2026-2027 في خمسة اختصاصات.

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