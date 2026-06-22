أكساد ووزارة الزراعة تطلقان دورة تدريبية لتعزيز تحليل البيانات المكانية والتقانات الحديثة

دمشق-سانا

أقامت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد اليوم الإثنين بالتعاون مع وزارة الزراعة دورة تدريبية بعنوان ” تحليل البيانات المكانية والوصفية ومواكبة التقانات الحديثة المستخدمة علمياً” وذلك في مقر المنظمة ببلدة الصبورة في ريف دمشق.

وأوضح معاون وزير الزراعة تمام الحمود خلال افتتاح الدورة أنها تأتي استكمالاً للدورات السابقة ضمن سلسلة الدورات المخططة لتأهيل الكوادر،وزيادة الخبرات ورفع الكفاءات، لافتاً إلى أهمية التعاون العلمي، والفني بين الوزارة ومركز “أكساد”.

ونوه الحمود بأهمية جمع وتحليل البيانات واستقرائها بشكل صحيح وفق الأسس العلمية والتقانات الحديثة، ونظم المعلومات والاستشعار عن بعد، بما يسهم في التخطيط السليم، مشيراً إلى أن تحليل البيانات الوصفية والمكانية يشكل حجر الأساس لأي مشروع زراعي ناجح.

من جانبه، أكد مدير إدارة الأراضي في مركز “أكساد “أحمد السيد أحمد أن تقنيات الاستشعار عن بعد تعتبر من أهم الأدوات التي تساعد في تحقيق الزراعة المستدامة، لافتاً إلى أن نظم المعلومات الجغرافية من أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة للتخطيط وتنمية المجتمعات المحلية وإدارة البنية التحتية فيها.

وجدد السيد أحمد حرص المركز على التعاون العربي المشترك لنقل الخبرات، والاستفادة من التجارب وتأهيل الكوادر القادرة على مواجهة أي مشكلة تواجه القطاع الزراعي في سوريا والوطن العربي.

وتأتي هذه الدورة التي تستمر حتى الـ25 من حزيران الجاري في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الزراعة ومركز أكساد، لتعزيز التخطيط السليم ودعم المشاريع الزراعية بالاعتماد على البيانات الدقيقة.