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بالأرقام والمساحات.. واقع النخيل في سوريا خارطة التوزع وأبرز التحديات

بالأرقام والمساحات 01 01 Removed بالأرقام والمساحات.. واقع النخيل في سوريا خارطة التوزع وأبرز التحديات
بالأرقام والمساحات 01 02 Removed بالأرقام والمساحات.. واقع النخيل في سوريا خارطة التوزع وأبرز التحديات
بالأرقام والمساحات 01 03 Removed بالأرقام والمساحات.. واقع النخيل في سوريا خارطة التوزع وأبرز التحديات
بالأرقام والمساحات 01 04 Removed بالأرقام والمساحات.. واقع النخيل في سوريا خارطة التوزع وأبرز التحديات
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