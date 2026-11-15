بالأرقام والمساحات.. واقع النخيل في سوريا خارطة التوزع وأبرز التحديات تاريخ النشر: 2026/11/15 4:39 مساءً اخر تحديث: 2026/11/15 4:43 مساءً قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جباتا الخشب وعين البيضة بريف القنيطرة وفاة شخص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 ميدالية حصيلة حضور سوري لافت في بطولة أرينا أوبن للتايكوندو بالعاصمة الأردنية عمّان انتعاش حركة العبور في معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق “بوابة الطاقة السورية”.. منصة رقمية تجمع خدمات قطاع الطاقة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:النخيلسورياواقع النخيل في سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة قاديش يبحث مع مسؤول أممي التعاون وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين دولي مصر تبحث مع تركيا وباكستان جهود خفض التصعيد في المنطقة فيديو عامٌ كامل من الكفالة.. لـ 1000 طفل يتيم في سوريا من أبناء الشهداء