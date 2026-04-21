سوريا تدين بشدة المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بأمن واستقرار دولة الإمارات

دمشق- سانا

أدانت سوريا بشدة المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بأمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدت تضامنها الكامل معها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الثلاثاء: إنها تعرب عن إدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بأمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتؤكد تضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية وللحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الوزارة على رفضها القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وعلى دعمها لكل الجهود الرامية إلى صون أمن واستقرار وسلامة الدول العربية.

وكان جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن أمس الإثنين، عن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران كان يخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

