سوريا تعزي الإمارات بضحايا حادث مروري في الفجيرة وتؤكد تضامنها معها

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن تعازيها ومواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعباً، ولأسر ضحايا الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة، مؤكدةً تضامنها معها في هذا المصاب.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الجمعة: إن سوريا تتقدم بأصدق التعازي لأسر الضحايا، سائلةً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون، أمس الخميس، جراء حادث مروري في إمارة الفجيرة، نجم عن تصادم 18 مركبة وخمس شاحنات.

وبحسب شرطة الفجيرة، فإن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، ومن ثم تدهورها واصطدامها بعدد من المركبات التي كانت متوقفة نتيجة بطء الحركة المرورية على الشارع، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة، وامتداد الحريق إلى عدد من المركبات الأخرى.