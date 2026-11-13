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سوريا تعزي الإمارات بضحايا حادث مروري في الفجيرة وتؤكد تضامنها معها

2N4A3703 Copy 1 سوريا تعزي الإمارات بضحايا حادث مروري في الفجيرة وتؤكد تضامنها معها
مبنى وزارة الخارجية السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن تعازيها ومواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعباً، ولأسر ضحايا الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة، مؤكدةً تضامنها معها في هذا المصاب.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الجمعة: إن سوريا تتقدم بأصدق التعازي لأسر الضحايا، سائلةً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون، أمس الخميس، جراء حادث مروري في إمارة الفجيرة، نجم عن تصادم 18 مركبة وخمس شاحنات.

وبحسب شرطة الفجيرة، فإن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، ومن ثم تدهورها واصطدامها بعدد من المركبات التي كانت متوقفة نتيجة بطء الحركة المرورية على الشارع، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة، وامتداد الحريق إلى عدد من المركبات الأخرى.

photo 2026 11 13 14 11 07 سوريا تعزي الإمارات بضحايا حادث مروري في الفجيرة وتؤكد تضامنها معها
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