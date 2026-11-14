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دعوة للمبدعين للمشاركة في مسابقة عن أعمال بصرية في الذكرى الثانية لتحرير سوريا

photo 2026 11 14 22 14 59 دعوة للمبدعين للمشاركة في مسابقة عن أعمال بصرية في الذكرى الثانية لتحرير سوريا

“لنوثق معاً هذه الذاكرة” دعوة للمبدعين للمشاركة في مسابقة عن أعمال بصرية في الذكرى الثانية لتحرير سوريا.

رابطا المشاركة والشروط

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