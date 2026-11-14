دعوة للمبدعين للمشاركة في مسابقة عن أعمال بصرية في الذكرى الثانية لتحرير سوريا تاريخ النشر: 2026/11/14 10:47 مساءً اخر تحديث: 2026/11/14 10:47 مساءً “لنوثق معاً هذه الذاكرة” دعوة للمبدعين للمشاركة في مسابقة عن أعمال بصرية في الذكرى الثانية لتحرير سوريا. رابطا المشاركة والشروط تكريم أطفال متفوقين ضمن فعالية “أطفالنا يبدعون” التي نظمتها مديرية الثقافة في حلب تخريج 150 متدرباً برتبة حارس ضمن الدورة الـ 71 التي أقامتها قيادة الأمن الداخلي في حماة ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية ؟ 380 كم من الطرق الحراجية يجري فتحها لحماية غابات اللاذقية من الحرائق 25 فريقاً و6 أسرة إسعافية.. جاهزية ميدانية متكاملة لتأمين زوار معرض دمشق الدولي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الذكرى الثانية لتحرير سوريامسابقة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق أهالي المعتقلين بسجون الاحتلال ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر”الأندوف” بريف القنيطرة الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية قطر وتركيا تجددان دعمهما استقرار سوريا وتدعوان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية آخر الأخبار رياضة منتخب النرويج يتجاوز نظيره الويلزي في دوري الأمم الأوروبية دولي سلام: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب انفوغراف دعوة للمبدعين للمشاركة في مسابقة عن أعمال بصرية في الذكرى الثانية لتحرير سوريا