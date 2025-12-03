نقابة الأطباء بطرطوس تقيم جلسة علمية حول التطورات الحديثة في اختصاصي الجراحة البولية والكلية

طرطوس-سانا

أقامت نقابة الأطباء في طرطوس اليوم جلسة علمية متخصصة لأطباء البولية والكلية، تضمنت مجموعة من المحاضرات العلمية التي سلّطت الضوء على أحدث المستجدات في هذا المجال الطبي الحيوي و ذلك في مبنى النقابة.

وشملت الجلسة عروضاً علمية حول الجديد في سرطان البروستات، وكيفية تحضير المريض للتنظير الحالبي، واختلاطات ما بعد التفتيت، إضافة إلى محاضرة حول المبادئ الأساسية في استخدام الليزر لتفتيت حصيات الحالب والكلية، وموضوع الكيسات الكلوية المكتسبة، والانسداد الحالبي (الحصوي) وآلياته المرضية وطرق تدبيره، وكذلك الحصيات البولية بعد زرع الكلية.

وأكد نقيب أطباء طرطوس الدكتور عبد الله طرطوسي في تصريح لمراسلة سانا أن الجلسة ناقشت أحدث التطورات في أمراض الجهاز البولي والكلية، وهو مجال طبي بالغ الأهمية نظراً لارتباطه المباشر بصحة الإنسان وجودة حياته، موضحاً أن الاضطرابات البولية تمثل تحدياً متزايداً يتطلب وعياً طبياً ومجتمعياً واسعاً، إلى جانب جهود بحثية مستمرة لمواكبة التقنيات والتحديثات العلمية العالمية.

وأشار طرطوسي إلى أن الجلسة تشكّل فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة التقنيات التشخيصية والعلاجية الحديثة، فضلاً عن كونها لقاءً علمياً واجتماعياً ومهنياً يتيح للأطباء طرح رؤاهم حول واقع المهنة والتحديات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تمثل خطوة مضيئة في تعزيز البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر.

بدوره، أوضح أمين سر نقابة الطبابة في طرطوس مازن عبد الكريم أن النقابة تنظّم نشاطاً علمياً شبه شهري يخصص في كل مرة لاختصاص طبي جديد، لافتاً إلى أن جلسة اليوم خُصّصت للجراحة البولية وأمراض الكلية بما يشمل أحدث المعلومات والتقنيات المتاحة عالمياً مؤكداً على أن تفاعل الأطباء والمشاركة الواسعة تضفي قيمة علمية مميزة على هذه الفعاليات، التي تهدف إلى نقل كل ما هو جديد للأطباء والصيادلة والارتقاء بالمحتوى العلمي بما يخدم العمل الطبي في المحافظة.

من جهته، قدّم أخصائي الجراحة البولية ضياء البودي محاضرة حول استخدام الليزر مع المنظار الليفي المرن لتفتيت الحصيات، موضحاً أنها تقنية حديثة في سوريا ساهمت في الاستغناء عن العديد من العمليات الجراحية، حيث يُجرى الإجراء من داخل الجسم خلال مدة تتراوح بين ساعة وساعتين، مع نسبة شفاء مرتفعة، مشيراً إلى أن هذه الجلسات العلمية تسهم في نقل آخر المستجدات الطبية للأطباء المقيمين بما يرفع من مستوى الخبرة والتدريب.

كما قدّم أخصائي الجراحة البولية كفاح يوسف الضايع محاضرة حول كل ما هو جديد في سرطان البروستات، شملت أربعة محاور رئيسية، التشخيص، التدبير، العلاج، والتوقعات المستقبلية، مبينا أن المحاضرة استعرضت أحدث التطورات العالمية في التشخيص الشعاعي والدموي، إضافة إلى الطرق المثلى للتعامل مع مريض سرطان البروستات، كما تطرّق إلى خطط علاجية حديثة ومتطورة بعضها غير متاح حالياً محلياً، لكنها تمثّل التوجّه العالمي لعلاج المرض مع الإضاءة على طرائق مستقبلية واعدة تهدف إلى رفع دقة التشخيص وفعالية العلاج.

وفي سياق متصل، أوضحت مدير المكتب العلمي في شركة seaPharma بطرطوس الصيدلانية رزان قادوس أن مشاركة الشركة تأتي ضمن دورها في دعم النشاط العلمي والاجتماعي الذي تنظمه النقابة، مشيرة الى أن الهدف من الحضور هو التعريف بمنتجات الشركة في مجال البولية وتعزيز التواصل بين الأطباء والصيادلة، لافتة إلى أن هذا النشاط يمتاز بكونه يجمع لأول مرة بين الشركات الدوائية والأطباء ضمن محاضرات مشتركة، مما يسهم في تعزيز الوعي العلمي حول المستحضرات الدوائية الحديثة ودورها في العلاج.

وتواصل نقابة الأطباء في طرطوس تنفيذ برامجها العلمية الدورية، تأكيداً على دورها في دعم التعليم الطبي المستمر ومواكبة التطورات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.