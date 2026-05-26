المشفى الوطني في طرطوس..جاهزية كاملة لتقديم الخدمات الصحية خلال عيد الأضحى المبارك

طرطوس-سانا

أنهى المشفى الوطني في محافظة طرطوس كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين، واستقبال جميع الحالات الإسعافية على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

وتضمنت الإجراءات تشكيل فريق استجابة سريعة في المشفى يضم المدير العام والمدير الطبي والمدير الإداري ورئيس الأطباء المقيمين ورئيس التمريض ورئيس مكتب الجاهزية، وتجهيز غرفة إضافية في قسم الإسعاف لفرز المرضى وتقييمهم وفق درجة الخطورة بالإضافة لوضع خطة احترازية خاصة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، تتضمن تأمين الأطباء من مختلف الاختصاصات، بما يضمن سرعة التنسيق ورفع مستوى الاستجابة

وفي تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء أوضح رئيس الأطباء المقيمين في المشفى الدكتور محمد شدود إن المشفى في حالة جاهزية كاملة واستعداد تام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عبر تجهيز قسم الطوارئ بشكل كامل لاستقبال جميع الحالات الإسعافية، ولفت إلى تواجد أطباء مناوبين من مختلف الاختصاصات الجراحية والباطنية خلال أيام العيد، إضافة إلى تطبيق خطة مناوبات منظمة تغطي احتياجات العمل على مدار الساعة.

وأشار إلى تعزيز كادر الإسعاف بشكل ملحوظ، حيث تم تجهيز غرفة قسم الإسعاف لفرز المرضى وتقييمهم وفق درجة الخطورة، بما يضمن تقديم الرعاية الفورية للحالات الحرجة كما تم وضع خطة احترازية خاصة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث.

بدورها ، أوضحت رئيسة التمريض ملاذ باسط أن الكادرين التمريضي والطبي على أتم الجاهزية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تنظيم المناوبات بشكل مسبق في جميع الأقسام لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة دون انقطاع وأشارت إلى وجود تسيق كامل بين الكوادر التمريضية والطبية والإدارية، لتعزيز الاستجابة السريعة للحالات الإسعافية والطوارئ.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مديرية صحة طرطوس لرفع الجاهزية في المشافي والمراكز الصحية خلال الأعياد، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية واستجابة سريعة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، رفع مستوى الجاهزية القصوى في جميع المنشآت الصحية ‏والإسعافية بمختلف المحافظات، إلى جانب تعزيز المناوبات ‌‏الطبية والتمريضية والفنية، ضمن خطة طارئة لضمان الاستجابة ‏السريعة خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك عبر تفعيل 145 نقطة إسعافية ‏بمختلف المحافظات.