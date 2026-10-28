111 عائلة نازحة تغادر جرابلس شرقي حلب إلى مناطقها الأصلية، ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات” تاريخ النشر: 2026/10/28 1:56 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 1:56 مساءً 111 عائلة نازحة تغادر جرابلس شرقي حلب إلى مناطقها الأصلية، موزّعة على 5 محافظات سورية، ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات”. أضرار بالأراضي الزراعية في جرابلس بريف حلب جراء ارتفاع منسوب مياه الفرات السورية للحبوب تبدأ إنشاء صويمعات معدنية في 7 مواقع استعداداً لموسم 2027 شبكة مجالس الأعمال السورية تتوسع لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات وتعزيز الشراكات شهادات لأهالي الكيارية بريف حلب الشرقي حول قصف قوات قسد الصاروخي لقريتهم 36 مشروعاً بقيمة8.267 ملايين دولار.. الدفعة الأولى من مشاريع إعادة تأهيل أرياف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جرابلسحلبرؤية سوريا بلا مخيمات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026