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111 عائلة نازحة تغادر جرابلس شرقي حلب إلى مناطقها الأصلية، ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات”

14777 111 عائلة نازحة تغادر جرابلس شرقي حلب إلى مناطقها الأصلية، ضمن رؤية "سوريا بلا مخيمات"

111 عائلة نازحة تغادر جرابلس شرقي حلب إلى مناطقها الأصلية، موزّعة على 5 محافظات سورية، ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات”.

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