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وزارة التعليم العالي تحدد ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم الوطنية

photo 1 2026 11 03 22 39 31 وزارة التعليم العالي تحدد ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم الوطنية
photo 2 2026 11 03 22 39 31 وزارة التعليم العالي تحدد ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم الوطنية
photo 3 2026 11 03 22 39 31 وزارة التعليم العالي تحدد ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم الوطنية
photo 4 2026 11 03 22 39 31 وزارة التعليم العالي تحدد ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم الوطنية
photo 5 2026 11 03 22 39 31 وزارة التعليم العالي تحدد ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم الوطنية

حددت وزارة التعليم العالي ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية عبر قرارات جديدة تنظم أوضاع الكليات والطلاب والكوادر التدريسية والإدارية.

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