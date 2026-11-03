وزارة التعليم العالي تحدد ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم الوطنية تاريخ النشر: 2026/11/03 10:44 مساءً اخر تحديث: 2026/11/03 10:44 مساءً حددت وزارة التعليم العالي ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية عبر قرارات جديدة تنظم أوضاع الكليات والطلاب والكوادر التدريسية والإدارية. جامعة حمص والصليب الأحمر ينظمان ورشة حول القانون الدولي الإنساني مديرية نقل الرقة تستعيد نشاطها بكامل طاقتها وتقرّب الخدمات للمواطنين وتختصر عليهم العناء المرسوم الرئاسي 180 للطلاب المستنفدين.. من يشمل ومن أي عام؟ حملة تلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال بين 30 آب و10 أيلول 45 مشروعاً في محافظة ريف دمشق ضمن حملة “ريفنا أجمل” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جامعة القامشليجامعة عين العربمنظومة التعليم العالي الوطنيةوزارة التعليم العالي السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية مباحثات سورية لبنانية في دمشق لتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول الذهب المغشوش في سوريا.. أساليب الاحتيال وسبل كشفها والعقوبات أكثر من 51 ألف معاملة في مديرية نقل دمشق خلال شهر تشرين الأول قضايا الإنسان والذاكرة حاضرة في سباق الأوسكار للأفلام القصيرة المتحركة آخر الأخبار انفوغراف وزارة التعليم العالي تحدد ملامح دمج جامعتي القامشلي وعين العرب ضمن منظومة التعليم الوطنية دولي وزيرا الدفاع السعودي والروماني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية مجلس الشعبالمحافظاتدرعامحليات جلسة حوارية مع أعضاء مجلس الشعب في درعا تبحث ملفات خدمية وأمنية