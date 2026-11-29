دمشق-سانا
تبدأ مع عودة السكان إلى مدينة حلب مرحلة جديدة من الاحتياجات المرتبطة باستعادة الاستقرار المعيشي، في ظل ضغوط اقتصادية تواجه الأسر، تشمل ارتفاع تكاليف السكن ومحدودية الدخل وصعوبة تأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية، بالتوازي مع استمرار برامج المساعدات الغذائية والنقدية ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تنفذها المؤسسات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وتسلط الأوضاع التي رصدها برنامج الأغذية العالمي في المدينة الضوء على جانب من هذه التحديات، إذ بيّن مساعد المدير التنفيذي للبرنامج ماثيو هولينغوورث، خلال زيارة مركز الإحسان في حلب القديمة، أن نحو نصف مليون شخص عادوا إلى المدينة منذ تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر تواجه ظروفاً معيشية صعبة، رغم استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة.
ضغوط السكن والغذاء والتعليم
وفي تسجيل مصور نشره البرنامج عبر حسابه على منصة “إكس”، أشار هولينغوورث إلى أن مركز الإحسان الذي يقدم خدماته لنحو 19 ألف أسرة، تحال إليه حالات منها أمهات حوامل ومرضعات يعانين سوء التغذية، أو أطفال تظهر لديهم مؤشرات التقزم، بهدف الحد من تفاقم سوء التغذية والهزال.
ولفت إلى أن ارتفاع الإيجارات يستنزف جزءاً كبيراً من التحويلات النقدية التي تحصل عليها الأسر، ما يقلص قدرتها على تغطية احتياجات أخرى، بينها الغذاء والملابس والتعليم.
برامج غذائية وحماية اجتماعية
ويواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ برامجه في سوريا، والتي تشمل تقديم المساعدات الغذائية والنقدية، وتنفيذ برامج التغذية، ودعم سبل العيش، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الوطنية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
ووفق تقرير البرنامج عن سوريا لشهر أيلول 2026، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا مساعدات منه خلال الشهر 620,945 شخصاً، فيما وصلت كمية المواد الغذائية المرسلة إلى 3,550 طناً مترياً، وبلغت قيمة التحويلات النقدية 5.85 ملايين دولار.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قد أطلقت، في أيار الماضي، البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية «تنمو»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبدعم من فرنسا وسويسرا، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وربط الدعم بالتمكين وتحسين سبل العيش.
وفي كانون الثاني 2026، قدم البرنامج مساعدات نقدية شهرية متعددة الأغراض إلى 8,500 مستفيد في سوريا، بقيمة 100 دولار لكل أسرة.
وتأتي هذه التدخلات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والغذائية، وتطوير آليات دعم تراعي ظروف الأسر، وتسهم في تمكينها من استعادة مصادر دخلها وتحسين سبل عيشها.
تحديات التمويل واستدامة البرامج
وفي ظل استمرار هذه التدخلات، يواجه برنامج الأغذية العالمي تحديات تمويلية انعكست على حجم المساعدات المقدمة في سوريا، ووفق موجزه لشهر تشرين الأول 2026، خفّض البرنامج عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية من 1.3 مليون إلى 650 ألف شخص، مع إعطاء الأولوية للفئات الأشد احتياجاً.
وقدّر البرنامج احتياجاته التمويلية للفترة الممتدة من تشرين الأول 2026 حتى آذار 2027 بنحو 202.1 مليون دولار، لضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية وتنفيذ برامج التغذية ودعم سبل العيش والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البرنامج برئاسة هولينغوورث، في 30 تشرين الأول الماضي، فرص تمويل البرامج في سوريا والتنسيق المالي لدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، كما استعرض الوفد التقدم في إعداد الخطة الاستراتيجية القطرية للأعوام الأربعة المقبلة بالتعاون مع عدد من الوزارات.
وتشير هذه الجهود إلى أهمية تكامل البرامج الإنسانية مع السياسات الوطنية الرامية إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي، بما يساعد الأسر العائدة والمجتمعات المضيفة على مواجهة الضغوط المعيشية، ويدعم انتقال الاستجابة تدريجياً من تلبية الاحتياجات الطارئة إلى مسارات التعافي والاستقرار.