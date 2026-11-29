دمشق-سانا‏

تبدأ مع عودة السكان إلى مدينة حلب مرحلة جديدة من الاحتياجات المرتبطة ‏باستعادة الاستقرار المعيشي، في ظل ضغوط اقتصادية تواجه الأسر، تشمل ارتفاع ‏تكاليف السكن ومحدودية الدخل وصعوبة تأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية، ‏بالتوازي مع استمرار برامج المساعدات الغذائية والنقدية ومبادرات الحماية ‏الاجتماعية التي تنفذها المؤسسات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.‏

وتسلط الأوضاع التي رصدها برنامج الأغذية العالمي في المدينة الضوء على ‏جانب من هذه التحديات، إذ بيّن مساعد المدير التنفيذي للبرنامج ماثيو ‏هولينغوورث، خلال زيارة مركز الإحسان في حلب القديمة، أن نحو نصف مليون ‏شخص عادوا إلى المدينة منذ تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول 2024، ‏مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر تواجه ظروفاً معيشية صعبة، رغم استقرار ‏الأوضاع الأمنية في المدينة.‏

ضغوط السكن والغذاء والتعليم

وفي تسجيل مصور نشره البرنامج عبر حسابه على منصة “إكس”، أشار ‏هولينغوورث إلى أن مركز الإحسان الذي يقدم خدماته لنحو 19 ألف أسرة، تحال إليه ‏حالات منها أمهات حوامل ومرضعات يعانين سوء التغذية، أو أطفال تظهر لديهم ‏مؤشرات التقزم، بهدف الحد من تفاقم سوء التغذية والهزال.‏

ولفت إلى أن ارتفاع الإيجارات يستنزف جزءاً كبيراً من التحويلات النقدية التي ‏تحصل عليها الأسر، ما يقلص قدرتها على تغطية احتياجات أخرى، بينها الغذاء ‏والملابس والتعليم. ‏

برامج غذائية وحماية اجتماعية

ويواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ برامجه في سوريا، والتي تشمل تقديم ‏المساعدات الغذائية والنقدية، وتنفيذ برامج التغذية، ودعم سبل العيش، إلى جانب ‏التعاون مع المؤسسات الوطنية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.‏

ووفق تقرير البرنامج عن سوريا لشهر أيلول 2026، بلغ عدد الأشخاص الذين ‏تلقوا مساعدات منه خلال الشهر 620,945 شخصاً، فيما وصلت كمية المواد ‏الغذائية المرسلة إلى 3,550 طناً مترياً، وبلغت قيمة التحويلات النقدية 5.85 ‏ملايين دولار.‏

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قد أطلقت، في أيار الماضي، ‏البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية «تنمو»، بالتعاون مع برنامج ‏الأغذية العالمي، وبدعم من فرنسا وسويسرا، بهدف تعزيز منظومة الحماية ‏الاجتماعية، وربط الدعم بالتمكين وتحسين سبل العيش.‏

وفي كانون الثاني 2026، قدم البرنامج مساعدات نقدية شهرية متعددة الأغراض ‏إلى 8,500 مستفيد في سوريا، بقيمة 100 دولار لكل أسرة.‏

وتأتي هذه التدخلات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية ‏في الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والغذائية، وتطوير آليات دعم تراعي ظروف ‏الأسر، وتسهم في تمكينها من استعادة مصادر دخلها وتحسين سبل عيشها.‏

تحديات التمويل واستدامة البرامج

وفي ظل استمرار هذه التدخلات، يواجه برنامج الأغذية العالمي تحديات تمويلية ‏انعكست على حجم المساعدات المقدمة في سوريا، ووفق موجزه لشهر تشرين ‏الأول 2026، خفّض البرنامج عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية من 1.3 ‏مليون إلى 650 ألف شخص، مع إعطاء الأولوية للفئات الأشد احتياجاً.‏

وقدّر البرنامج احتياجاته التمويلية للفترة الممتدة من تشرين الأول 2026 حتى آذار ‌‏2027 بنحو 202.1 مليون دولار، لضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية ‏وتنفيذ برامج التغذية ودعم سبل العيش والحماية الاجتماعية.‏

وفي هذا الإطار، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البرنامج برئاسة ‏هولينغوورث، في 30 تشرين الأول الماضي، فرص تمويل البرامج في سوريا ‏والتنسيق المالي لدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، كما استعرض الوفد التقدم ‏في إعداد الخطة الاستراتيجية القطرية للأعوام الأربعة المقبلة بالتعاون مع عدد من ‏الوزارات.‏

وتشير هذه الجهود إلى أهمية تكامل البرامج الإنسانية مع السياسات الوطنية الرامية ‏إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي، بما يساعد الأسر العائدة ‏والمجتمعات المضيفة على مواجهة الضغوط المعيشية، ويدعم انتقال الاستجابة ‏تدريجياً من تلبية الاحتياجات الطارئة إلى مسارات التعافي والاستقرار.‏