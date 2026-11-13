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تسجل سوريا حضوراً مسرحياً مزدوجاً في الدورة الـ27 من أيام قرطاج المسرحية

الفن السوري في واجهة مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس تسجل سوريا حضوراً مسرحياً مزدوجاً في الدورة الـ27 من أيام قرطاج المسرحية

تسجل سوريا حضوراً مسرحياً مزدوجاً في الدورة الـ27 من أيام قرطاج المسرحية بتونس، عبر عرض “شمس الشرق” لفرقة إنانا، الذي يفتتح فعاليات المهرجان، ومسرحية “بروفة يوم الحساب” ضمن المسابقة الرسمية.

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