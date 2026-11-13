تسجل سوريا حضوراً مسرحياً مزدوجاً في الدورة الـ27 من أيام قرطاج المسرحية بتونس، عبر عرض “شمس الشرق” لفرقة إنانا، الذي يفتتح فعاليات المهرجان، ومسرحية “بروفة يوم الحساب” ضمن المسابقة الرسمية.