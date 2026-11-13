تسجل سوريا حضوراً مسرحياً مزدوجاً في الدورة الـ27 من أيام قرطاج المسرحية تاريخ النشر: 2026/11/13 12:46 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/13 12:46 صباحًا تسجل سوريا حضوراً مسرحياً مزدوجاً في الدورة الـ27 من أيام قرطاج المسرحية بتونس، عبر عرض “شمس الشرق” لفرقة إنانا، الذي يفتتح فعاليات المهرجان، ومسرحية “بروفة يوم الحساب” ضمن المسابقة الرسمية. القائم بأعمال السفارة القطرية: ملتزمون بدعم الشعب السوري بمساعدات وخطط مستقبلية منتدى الأعمال السوري–الأمريكي الأول ينطلق في دمشق: مرحلة جديدة للشراكة والاستثمار سوريا تشارك في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في البحرين ما الوثائق التي حددتها وزارة التربية لمعادلة الشهادات الثانوية غير السورية؟ وزير الطاقة يطلع على واقع العمل في محطة الزارة الحرارية لتوليد الكهرباء بمحافظة حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أيام قرطاج المسرحيةسورياعرض شمس الشرقفرقة إنانا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية آخر الأخبار رياضة إيطاليا تهزم فرنسا وتعزز حظوظها في بلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية اقتصاد سوريااقتصادسوريا والعالم رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يطلع على تجربة التدريب المهني في النمسا محلياتالمحافظاتخدماتدمشق أمن المعلومات يحذّر من ثغرة في خادم Apache HTTP تتيح تنفيذ أوامر عن بُعد