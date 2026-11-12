مقاعد جامعية ومنح دراسية.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن تاريخ النشر: 2026/11/12 1:56 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 1:56 مساءً مقاعد جامعية ومنح دراسية متبادلة، ومواعيد محددة لترشيح الطلبة وقبولهم، إلى جانب مجالات للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي الذي وقّعته سوريا والأردن. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية رداً على استهدافها قوات أمريكية في الأردن وزير الاقتصاد السوري يبحث مع القائم بالأعمال الأذربيجاني تعزيز التعاون الاقتصادي وزير الخارجية التركي يهنئ الشعب السوري بذكرى التحرير ويؤكد استمرار دعمه في إعادة البناء الرئيس الشرع يؤكد طرح سوريا مقاربة جديدة للحل في لبنان ويشدد على أولوية وقف الحرب المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يجدد دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأردنسوريامقاعد جامعيةمنح دراسية متبادلةوزارة التعليم العالي السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا ولي العهد السعودي وملك البحرين يبحثان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة آخر الأخبار انفوغراف مقاعد جامعية ومنح دراسية.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن انفوغراف قرار بتعويض الحجاج المتضررين من تحويل مسار بعض رحلات العودة خلال موسم حج 1447هـ رياضة منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد ثماني ميداليات في بطولة غرب آسيا