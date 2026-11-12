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مقاعد جامعية ومنح دراسية.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن

11 مقاعد جامعية ومنح دراسية.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن
12 مقاعد جامعية ومنح دراسية.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن
13 مقاعد جامعية ومنح دراسية.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن
14 مقاعد جامعية ومنح دراسية.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن
15 مقاعد جامعية ومنح دراسية.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن
16 مقاعد جامعية ومنح دراسية.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي بين سوريا والأردن

مقاعد جامعية ومنح دراسية متبادلة، ومواعيد محددة لترشيح الطلبة وقبولهم، إلى جانب مجالات للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.. أبرز بنود البرنامج التنفيذي الذي وقّعته سوريا والأردن.

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