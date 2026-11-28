دمشق-سانا



حذّرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد من قيام أحد المواقع الإلكترونية باستخدام تسمية “سيترا”، وهي التسمية المتعارف عليها والمرتبطة بالهيئة، مؤكدة أن الموقع المذكور لا يتبع لها بأي شكل من الأشكال، ولا يعمل تحت إشرافها أو إدارتها.



وأوضحت الهيئة، في صفحتها على فيسبوك، أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المحتوى أو المعلومات أو الخدمات أو التعاملات التي تتم من خلاله، داعية المواطنين إلى توخي الدقة والحذر، والاعتماد حصراً على قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات ومتابعة الخدمات والإعلانات الصادرة عنها.



وأشارت الهيئة إلى إمكانية زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الرابط:



ويأتي هذا التحذير في إطار حرص الهيئة على صون حقوق المواطنين، وحماية هويتها المؤسسية، ومنع أي استغلال لتسميتها قد يؤدي إلى تضليل المواطنين أو إحداث أي لبس لديهم.

