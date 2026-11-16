639 ميغاواط إضافية.. اتفاقية بين الشركة السورية للكهرباء وشركة Energy Care التشيكية تاريخ النشر: 2026/11/16 11:20 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/16 11:20 صباحًا أكثر من 950 ألف طن تقديرات إنتاج الزيتون في سوريا لموسم 2026 مشفى الكهف في كفر بطنا بالغوطة الشرقية.. كيف تحول لشاهد على جرائم النظام البائد؟ للمرة الأولى في منطقة الجزيرة… دير الزور تستضيف المؤتمر الطبي السوري الفرنسي وزارة الطاقة تدعو مفصولي وزارة الكهرباء سابقاً لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل بعد غياب 19 عاماً.. تستعيد سوريا استضافة البطولة العربية للدراجات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الشركة السورية للكهرباءشركة Energy Care التشيكيةمحطة حلب الحرارية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل آخر الأخبار انفوغراف أكثر من مليوني مسافر سنوياً.. طاقة استيعابية يستهدف مطار حلب الدولي الوصول إليها دولي زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب إندونيسيا اقتصاد كارني: كندا قد تتجه لشركات السيارات الصينية إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن