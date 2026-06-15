الحرارة إلى ارتفاع طفيف وأجواء مائلة للبرودة ليلاً على المرتفعات

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية تبقى أدنى من معدلاتها بقليل.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو، نهار اليوم الاثنين، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً إلى البرودة على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر تتجاوز سرعتها 45 كم/سا في المناطق الشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية والبادية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: