الحرارة إلى ارتفاع والطقس صحو بشكل عام بالمناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس خلال نهار اليوم الثلاثاء صحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها 60 كم/سا في المرتفعات الساحلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكلٍ عام، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والبادية، ومن تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية وأقصى المناطق الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: