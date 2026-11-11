وزارة التعليم العالي تعلن قبول 81 بالمئة من المتقدمين للمفاضلة الجامعية 2026 -2027 تاريخ النشر: 2026/11/11 7:02 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 7:02 مساءً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن قبول 81 بالمئة من المتقدمين للمفاضلة الجامعية 2026 -2027. 36 مشروعاً بقيمة8.267 ملايين دولار.. الدفعة الأولى من مشاريع إعادة تأهيل أرياف إدلب التعليم العالي تمدد تسجيل طلاب التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية حتى الـ31 من آذار الجاري انطلقت في دمشق فعاليات الدورة الثانية من معرض “تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026” التعليم العالي تعلن قواعد التحويل المماثل وتغيير القيد بين الجامعات الحكومية السورية جلسة جامعية في معرض دمشق للكتاب تناقش اللامركزية وإدارة الأداء في القطاع العام صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المفاضلة الجامعية 2026-2027وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات الموبيليا في ريف دمشق.. خبرات متجذرة تبحث عن طريق العودة إلى الأسواق طوارئ طرطوس ترفع جاهزيتها لمواجهة السيول والفيضانات خلال الشتاء آخر الأخبار ثقافة وفنون مفاهيم الحضارة الحديثة وانعكاساتها على علم نفس الطفل في محاضرة بدمشق تقاريرسوريا والعالم الاحترار العالمي يفاقم تحديات التكيف.. وسوريا أمام استحقاقات مناخية تعليم الهيئة الوطنية للجودة تحدِّد موعد امتحان طب الأسنان الموحَّد للدورة الثانية 2026