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وزارة التعليم العالي تعلن قبول 81 بالمئة من المتقدمين للمفاضلة الجامعية ‏2026 -2027‏

انفو نسب القبول وزارة التعليم العالي تعلن قبول 81 بالمئة من المتقدمين للمفاضلة الجامعية ‏2026 -2027‏

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن قبول 81 بالمئة من المتقدمين للمفاضلة الجامعية ‏2026 -2027‏.

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