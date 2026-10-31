السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول
بحث
بحث
sana-logo-mobile

خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول

1 16 خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول
2 13 خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول

خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول والظروف الجوية في عدة محافظات سورية.

إخماد حريقين حراجيين في طرطوس وجهود متواصلة للسيطرة على حريق ‏ثالث
الدفاع المدني السوري يستجيب لسقوط أجسام حربية في درعا والقنيطرة
إخماد حريق في ريمة حازم بريف السويداء
إصابة 16 شخصاً بجروح جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية
وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك