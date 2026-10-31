خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول تاريخ النشر: 2026/10/31 8:34 مساءً اخر تحديث: 2026/10/31 8:34 مساءً خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول والظروف الجوية في عدة محافظات سورية. إخماد حريقين حراجيين في طرطوس وجهود متواصلة للسيطرة على حريق ثالث الدفاع المدني السوري يستجيب لسقوط أجسام حربية في درعا والقنيطرة إخماد حريق في ريمة حازم بريف السويداء إصابة 16 شخصاً بجروح جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدفاع المدني السوريالسيولالظروف الجويةوزارة الطوارئ السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ديرالزور.. نحو 160 حالة تسمم غذائي تتلقى العلاج بمشفيَي الوطني وهويدي أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 هيئة المعادن الثمينة لـ سانا: الفاتورة والمعايرة ضمانة لحماية مشتري الذهب من الغش أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 أتلتيكو مدريد يفوز على ليفانتي ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 اتحادان طلابيان بفرنسا يدعوان إلى إغلاق الثانويات والجامعات احتجاجاً على أوضاع التعليم أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026