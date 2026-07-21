وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب 24 آخرون جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بأن فرقه استجابت لـ 18 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالة وفاة وإصابة 24 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى التقيد بحدود السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 149 حريقاً، (واحد منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، و148 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد أماكنها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وجدد الدفاع المدني تذكير المواطنين بضرورة الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وتوفي أمس الأول الأحد 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون جراء وقوع 174 حريقاً وحادث سير في عدد من المحافظات السورية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.