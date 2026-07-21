وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

IMG 20260721 105157 090 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب 24 آخرون جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

IMG 20260721 105157 014 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بأن فرقه استجابت لـ 18 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالة وفاة وإصابة 24 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى التقيد بحدود السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

IMG 20260721 105146 796 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 149 حريقاً، (واحد منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، و148 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد أماكنها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وجدد الدفاع المدني تذكير المواطنين بضرورة الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وتوفي أمس الأول الأحد 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون جراء وقوع 174 حريقاً وحادث سير في عدد من المحافظات السورية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

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IMG 20260721 105146 266 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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IMG 20260721 105146 701 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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