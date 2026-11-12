الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
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مركز خدمة المواطن العقاري بدمشق ينجز أكثر من 274 ألف معاملة خلال عام 2026

photo 1 2026 11 12 19 42 11 مركز خدمة المواطن العقاري بدمشق ينجز أكثر من 274 ألف معاملة خلال عام 2026
photo 2 2026 11 12 19 42 11 مركز خدمة المواطن العقاري بدمشق ينجز أكثر من 274 ألف معاملة خلال عام 2026

أكثر من 274 ألف معاملة إلكترونية ومباشرة أنجزها مركز خدمة المواطن العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق خلال العام الجاري.

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