مركز خدمة المواطن العقاري بدمشق ينجز أكثر من 274 ألف معاملة خلال عام 2026 تاريخ النشر: 2026/11/12 7:48 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 7:48 مساءً أكثر من 274 ألف معاملة إلكترونية ومباشرة أنجزها مركز خدمة المواطن العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق خلال العام الجاري. أهالٍ من دمشق يؤكدون أن الحوار الوطني السوري وحده يبني سوريا الجديدة ندوة بدمشق تبحث دور العدالة الانتقالية في بناء السلام وتعزيز سيادة القانون تأسيس مجلس الأعمال السوري-البريطاني خلال مؤتمر في دمشق مشاهد من الجو للعرض العسكري بدمشق من أوتستراد المزة إلى ساحة الأمويين ورشة عمل لمناقشة وتطوير قانون المنظمات غير الحكومية في سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المديرية العامة للمصالح العقاريةدمشقمركز خدمة المواطن العقاري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا آخر الأخبار اقتصاد سورياالمحافظاتدرعا منشآت الخزن والتبريد في درعا.. تدعم استقرار الأسواق رغم تحديات الطاقة والتصدير محلياتاللاذقيةالمحافظات مناورة في اللاذقية تحاكي مخاطر “التنين البحري” وتختبر جاهزية فرق الطوارئ سياسةسوريا والعالم وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (GIZ) التعاون في قطاعات التنمية