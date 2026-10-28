مذكرة احتجاج رسمية.. وزارة الخارجية تستدعي السفير الأردني لدى سوريا بعد قصف مواقع بدرعا تاريخ النشر: 2026/10/28 9:14 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 9:14 مساءً مذكرة احتجاج رسمية.. وزارة الخارجية والمغتربين تستدعي السفير الأردني لدى سوريا سفيان القضاة، على خلفية القصف الأردني الذي طال مواقع بدرعا وأسفر عن ضحايا مدنيين. 200 أسرة فلاحية في قرية الوسعة بريف دير الزور تستفيد من مشروع تأهيل منظومة الري اليابان ترفع القيود عن 16 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية إعادة تأهيل مركز ببّيلا الصحي في ريف دمشق بالتعاون بين مديرية صحة دمشق في 3 أشهر.. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تقدم أكثر من 47 ألف مساعدة شوبط: مشاركة سوريا في الاتحاد من أجل المتوسط فرصة لطرح أولويات التعافي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:السفير الأردني لدى سورياالقصف الأردني الذي طال مواقع بدرعاسفيان القضاةوزارة الخارجية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 تحديث تجهيزات قسم الدراسات العليا باختصاص مداواة الأسنان في كلية الطب بجامعة طرطوس أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026