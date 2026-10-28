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مذكرة احتجاج رسمية.. وزارة الخارجية تستدعي السفير الأردني لدى سوريا بعد قصف مواقع بدرعا

photo 2026 10 28 20 50 23 مذكرة احتجاج رسمية.. وزارة الخارجية تستدعي السفير الأردني لدى سوريا بعد قصف مواقع بدرعا

مذكرة احتجاج رسمية.. وزارة الخارجية والمغتربين تستدعي السفير الأردني لدى سوريا سفيان القضاة، على خلفية القصف الأردني الذي طال مواقع بدرعا وأسفر عن ضحايا مدنيين.

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