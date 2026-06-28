وزير الإعلام يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل مذكرات التفاهم

photo 1 2026 06 28 23 17 13 وزير الإعلام يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل مذكرات التفاهم

 دمشق-سانا
 
بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع سفير الأردن بدمشق سفيان القضاة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع الإعلام، وضرورة تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة الموقعة سابقاً بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.
 
وناقش الجانبان إطلاق برامج تعاون بين معهد الإعداد الإعلامي في سوريا ومعهد التدريب الإعلامي الأردني، بما يسهم في تطوير الكوادر الإعلامية في البلدين.
 
وأكد الجانبان أن مستوى التنسيق بين البلدين بلغ مرحلة غير مسبوقة من تاريخ العلاقات بين سوريا والأردن.
 
من جانبه أشاد السفير الأردني بالإعلام السوري الجديد، معتبراً أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

photo 2 2026 06 28 23 17 13 وزير الإعلام يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل مذكرات التفاهم
photo 3 2026 06 28 23 17 13 وزير الإعلام يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل مذكرات التفاهم
photo 4 2026 06 28 23 17 13 وزير الإعلام يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل مذكرات التفاهم
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