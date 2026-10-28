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710 متسابقين يجتازون اختبار مسابقة “مفتش معاون” بالجهاز المركزي للرقابة المالية

1 13 710 متسابقين يجتازون اختبار مسابقة "مفتش معاون" بالجهاز المركزي للرقابة المالية
2 10 710 متسابقين يجتازون اختبار مسابقة "مفتش معاون" بالجهاز المركزي للرقابة المالية

710 متسابقين يجتازون الاختبار الكتابي ويتقدمون للاختبارات الشفهية في مسابقة “مفتش معاون” بالجهاز المركزي للرقابة المالية.

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