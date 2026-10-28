710 متسابقين يجتازون اختبار مسابقة “مفتش معاون” بالجهاز المركزي للرقابة المالية تاريخ النشر: 2026/10/28 12:27 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 12:30 مساءً 710 متسابقين يجتازون الاختبار الكتابي ويتقدمون للاختبارات الشفهية في مسابقة “مفتش معاون” بالجهاز المركزي للرقابة المالية. ورشة عمل بالقنيطرة لتعزيز الرقابة على صكوك العاملين بالدولة 1.3 مليون م³ من الركام أُزيلت في إدلب وتتواصل الأعمال لإزالة 750 ألف م³ إضافية قطن بمواصفات أفضل ومياه أقل.. أبحاث في محطة جب رملة بريف حماة لتطوير أصناف جديدة هل تسقط الجرائم بالتقادم؟ وما الحالات التي يسري عليها وتلك التي لا يشملها؟ فتح باب الاعتراض على القوائم المبدئية لمرشحي الاختبار الكتابي لمسابقة مفتش معاون صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجهاز المركزي للرقابة الماليةمسابقة مفتش معاون مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026