أول رحلة للخطوط الجوية السورية من مطار حلب الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو تاريخ النشر: 2026/11/18 4:36 مساءً اخر تحديث: 2026/11/18 4:38 مساءً أول رحلة للخطوط الجوية السورية من مطار حلب الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو، في خطوة تعكس عودة المطار إلى دوره. الملكية الأردنية تسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي فيلم “الجانب الآخر من الشمس” يحمل ذاكرة الناجين من الاعتقال إلى المحافل السينمائية 19,951 طائرة عبرت الأجواء السورية خلال أيلول السيارة التي تم استهدافها على طريق مطار حلب الدولي بطيران مسير الخطوط الجوية السورية تطلق أولى رحلاتها إلى مطار إسطنبول بعد انقطاع دام 12 عاماً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الخطوط الجوية السوريةمطار حلب الدوليموسكو مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل قوات الاحتلال تستهدف بالمدفعية أطراف كويا وعابدين بريف درعا.. ونزوح بعض الأهالي آخر الأخبار انفوغراف قسم الكيمياء في هيئة الطاقة الذرية السورية يعمل على تحديث طرائقه المخبرية انفوغراف أول رحلة للخطوط الجوية السورية من مطار حلب الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو ثقافة وفنون اليوم الدولي للفن الإسلامي.. من المخطوطات إلى العمارة إرث فني عابر للقرون والثقافات