قصر تراجان في بصرى الشام.. صرح معماري يكشف عن براعة الإنسان السوري بتطويع الحجر البازلتي تاريخ النشر: 2026/11/21 3:51 مساءً اخر تحديث: 2026/11/21 3:51 مساءً قصر تراجان في بصرى الشام.. صرح معماري يكشف عن براعة الإنسان السوري في تطويع الحجر البازلتي وتشييد معالم صمدت عبر القرون. حملة لتحسين البيئة الخدمية والاستثمارية في مدينة عدرا الصناعية عوامل متداخلة تؤدي لزيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الحالية المنطقة الحرة في عدرا تستعيد زخمها الاستثماري وتتجه نحو الإشغال الكامل توقعات الإنتاج وواقع موسم الرمان في محافظة القنيطرة لهذا العام حاضنة دمر الثقافية تستضيف 45 فتاة من الصم وضعاف السمع للتعرّف على الحرف التراثية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحجر البازلتيبصرى الشامقصر تراجان مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة غوغل توسّع إجراءات التحقق الأمني لتطبيقات أندرويد في 2027 «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها وزير الداخلية يعلن القبض على مُخطط وآمر مجزرة العتيبة المجرم رواد زيدان الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدمشق نقابة المهندسين السوريين تستعد لإطلاق منصة لتوثيق الخبرات الهندسية وتبويبها المحافظاتحلبمحليات وفاة شاب جراء انفجار مخلفات حرب في ريف حلب الشمالي 4 صور من السماء..كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في السقيلبية بريف حماة