مشفى التوليد في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة يسهّل الوصول للرعاية الطبية تاريخ النشر: 2026/10/26 6:33 مساءً اخر تحديث: 2026/10/26 6:33 مساءً يخدّم 300 ألف نسمة ويستقبل نحو 2000 مراجع شهرياً.. مشفى التوليد في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة يسهّل الوصول للرعاية الطبية ويخفف أعباء التنقل على المراجعين. افتتاح مكتب بريد السبخة في ريف الرقة لتسهيل الخدمات المالية والبريدية للأهالي حزمة من الخدمات الطبية التخصصية تفيد المرضى ضمن حملة “جسر التعافي – سامز 15” حملة تلقيح تستهدف 82 ألف طفل ضد الحصبة وشلل الأطفال في الرقة الزراعة تحذّر مزارعي الرقة ودير الزور من ارتفاع مناسيب الفرات وتدعوهم لاتخاذ تدابير وقائية مطالبات بتوسعة سوق الخضار في الرقة ومجلس المدينة يدرس مشاريع لتحسين الخدمات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةمدينة الطبقةمشفى التوليد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 31 دولة تحذّر عبر بيان مشترك من خطر المجاعة في السودان أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الموارد المائية بحمص: ضبط 60 بئراً مخالفة منذ بداية العام أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 6 أهالي درعا يشيعون رياض الكراد الذي قضى جراء الغارات الجوية الأردنية أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026