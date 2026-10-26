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مشفى التوليد في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة يسهّل الوصول للرعاية الطبية

01 99 مشفى التوليد في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة يسهّل الوصول للرعاية الطبية
02 39 مشفى التوليد في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة يسهّل الوصول للرعاية الطبية

يخدّم 300 ألف نسمة ويستقبل نحو 2000 مراجع شهرياً.. مشفى التوليد في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة يسهّل الوصول للرعاية الطبية ‏ويخفف أعباء التنقل على المراجعين.

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