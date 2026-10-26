يخدّم 300 ألف نسمة ويستقبل نحو 2000 مراجع شهرياً.. مشفى التوليد في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة يسهّل الوصول للرعاية الطبية ‏ويخفف أعباء التنقل على المراجعين.