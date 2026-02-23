الأمن الداخلي يحبط هجوماً إرهابياً في الرقة

الرقة-سانا

أحبطت قوى الأمن الداخلي اليوم الاثنين هجوماً إرهابياً استهدف أحد حواجزها في مدينة الرقة، ما أسفر عن استشهاد أربعة من عناصر الحاجز، وإصابة اثنين آخرين، فيما قتل أحد الإرهابيين.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن القوى الأمنية تواصل تمشيط المنطقة، للقضاء على بقية عناصر الخلية الإرهابية.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني على قوى الأمن الداخلي في المنطقة، بعد أن تعرّض الحاجز أمس لاعتداء إرهابي آخر، أسفر عن تحييد أحد العناصر الإرهابية المهاجمة، في محاولة لزعزعة الاستقرار.