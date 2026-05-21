الأردن يجدد تأكيد دعمه جهود سوريا في الحفاظ على سيادتها واستقرارها

برلين-سانا‏

أكد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حرص المملكة الأردنية على ‏مواصلة دعم سوريا ولبنان والعراق في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم.‏

وذكرت وكالة “بترا” للأنباء أن الأمير الحسين التقى أمس الأربعاء وزير الخارجية ‏الألماني يوهان فاديفول، في مستهل زيارة للعاصمة الألمانية برلين. ، وجدّد خلال اللقاء ‏التأكيد على مواصلة الأردن دعم سوريا ولبنان والعراق في جهودهم للحفاظ على أمنهم ‏واستقرارهم، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.‏

و حول المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى تهدئة ‏شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها.‏

و لفت الأمير الحسين في هذا الصدد، إلى أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر ‏العالم عن غزة والضفة الغربية، ولابد من تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات ‏الإسرائيلية غير القانونية، ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية، ومحاولات ‏تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.‏

إلى ذلك شدّد الجانبان خلال اللقاء، على أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في ‏مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية، والبناء على الفرص ‏المتاحة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.‏

وتطرقت المحادثات إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام ‏الحالي، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.‏

و كان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي جدد أمس التأكيد على موقف بلاده الداعم ‌‏‌‏لأمن واستقرار سوريا وسلامة أراضيها، وذلك خلال لقاء مع نظيرته الإيرلندية هيلين ‏ماكنتي في العاصمة الأيرلندية دبلن.‏