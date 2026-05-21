الأردن يجدد تأكيد دعمه جهود سوريا في الحفاظ على سيادتها واستقرارها

برلين-سانا
أكد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حرص المملكة الأردنية على مواصلة دعم سوريا ولبنان والعراق في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم.
وذكرت وكالة “بترا” للأنباء أن الأمير الحسين التقى أمس الأربعاء وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في مستهل زيارة للعاصمة الألمانية برلين. ، وجدّد خلال اللقاء التأكيد على مواصلة الأردن دعم سوريا ولبنان والعراق في جهودهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.
و حول المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها.
و لفت الأمير الحسين في هذا الصدد، إلى أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، ولابد من تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
إلى ذلك شدّد الجانبان خلال اللقاء، على أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية، والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وتطرقت المحادثات إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.
و كان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي جدد أمس التأكيد على موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار سوريا وسلامة أراضيها، وذلك خلال لقاء مع نظيرته الإيرلندية هيلين ماكنتي في العاصمة الأيرلندية دبلن.