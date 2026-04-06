الأردن: التصدي لاثنتين من ثلاث مسيّرات إيرانية استهدفت أراضي المملكة

عمّان-سانا

أعلن الجيش الأردني اليوم الإثنين، عن استهداف إيران أراضي المملكة بصاروخ وثلاث طائرات مسيّرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال الجيش الأردني في بيان على موقعه الرسمي: “إن سلاح الجو الملكي تصدى لمسيّرتين اثنتين، فيما لم تتمكن الدفاعات من اعتراض صاروخ ومسيّرة ثالثة، وسقطا داخل أراضي المملكة”.

من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع تسعة بلاغات لحوادث مختلفة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع إصابتين حالتهما متوسطة الشدة، إضافة إلى أضرار مادية نتيجة تلك الحوادث.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من قبل الجهات الرسمية.

وكان الجيش الأردني أعلن أمس الأحد إسقاط صاروخين وطائرتين مسيرتين أطلقتها إيران لاستهداف مواقع داخل الأراضي الأردنية.