الزراعة: المواشي السورية المصدّرة تخضع لجميع الاشتراطات الصحية والبيطرية العالمية

دمشق-سانا

أكد معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية أيهم عبد القادر، أن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بجميع الاشتراطات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، المتعلقة بالوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وأن المواشي السورية المصدّرة تخضع لجميع الاشتراطات الصحية والبيطرية العالمية.

وحول منع مرور الأغنام السورية عبر الأراضي العراقية، أوضح عبد القادر في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد، أن المواشي السورية المعدّة للتصدير تخضع لجميع الاشتراطات الصحية والبيطرية الخاصة بالدول المستوردة، بما في ذلك الفحوص المخبرية وإجراءات الحجر البيطري، مؤكداً أن الشهادات الصحية البيطرية لا تُمنح إلا بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة، بما يضمن سلامة الحيوانات المصدّرة ومطابقتها للمعايير الصحية الدولية.

وأكد عبد القادر حرص الوزارة على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات البيطرية المختصة في الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الشقيقة، بما يخدم مصلحة البلدين، ويحافظ على سلامة الثروة الحيوانية في المنطقة.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ برامج الرصد الوبائي الدورية، وإجراء الفحوص المخبرية، إضافة إلى حملات التحصين الوقائي المعتمدة ضمن الخطة الوطنية، وأنّ الكوادر البيطرية الفنية تواصل أعمال المراقبة والمتابعة المستمرة في مختلف المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي حالة صحية وفق الأصول الفنية والبيطرية المعتمدة.

وفيما يتعلق بموافقات العبور، أكد معاون الوزير أنها تُمنح حصراً بعد التحقق من الوضع الصحي لبلد المنشأ، استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، إضافة إلى وجود موافقة رسمية من بلد المقصد، مع إخضاع الشحنات لإجراءات التدقيق والكشف البيطري، والتأكد من تطبيق شروط النقل الصحي الآمن.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك نفت يوم أمس السبت، ما تم تداوله حول وجود انتشار لوباء الحمى القلاعية في سوريا، والذي استندت إليه وزارة الزراعة العراقية، في قرار تعليق عبور المواشي السورية ترانزيت عبر الأراضي العراقية، مؤكدةً أنه ادعاء عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى أي تقارير رسمية أو حالات وبائية مثبتة على أرض الواقع.