إصابة 30 شخصاً في 23 حادث سير خلال يوم واحد في عموم ‏سوريا

دمشق-سانا‏

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أصيب 30 شخصاً يوم أمس الإثنين جراء 23 حادث سير في ‏مناطق مختلفة من سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

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وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الثلاثاء أن ‏فرقه عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

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وشدد الدفاع المدني على ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة، ‏والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، ‏وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل ‏استخدام الهاتف المحمول.‏

خسائر مادية بسبب 127 حريقاً ‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ127 حريقاً، حيث تم إخمادها ‏وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، حيث ‏اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.‏

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وجدد الدفاع المدني دعوة المواطنين إلى عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر ‏أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق ‏القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

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وتوفي شخص وأصيب 30 آخرون يوم أمس الأول، جراء حوادث ‌‏سير متفرقة وقعت في ‏عدد من المحافظات السورية، واستجابت لها ‏فرق ‏الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏