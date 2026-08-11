إصابة 30 شخصاً في 23 حادث سير خلال يوم واحد في عموم ‏سوريا

دمشق-سانا
أصيب 30 شخصاً يوم أمس الإثنين جراء 23 حادث سير في مناطق مختلفة من سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الثلاثاء أن فرقه عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
خسائر مادية بسبب 127 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ127 حريقاً، حيث تم إخمادها وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وجدد الدفاع المدني دعوة المواطنين إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 30 آخرون يوم أمس الأول، جراء حوادث سير متفرقة وقعت في عدد من المحافظات السورية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.