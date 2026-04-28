صحة إدلب تفعل خدمات جديدة في مركز معرة النعمان الصحي لتعزيز الواقع الطبي

إدلب-سانا

أطلقت مديرية الصحة في إدلب، حزمة خدمات طبية جديدة في مركز معرة النعمان الصحي التابع للمنطقة الإشرافية بريف المحافظة الجنوبي، بهدف تحسين واقع الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأهالي.

وأوضح مدير المنطقة الإشرافية الدكتور عامر الجندي في تصريح لمراسل سانا، أن عدداً من العيادات والأقسام الجديدة بدأ العمل خلال الشهر الجاري، وتشمل: العلاج الفيزيائي، وتأهيل النطق والسمع، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى عيادة اللقاح وطب الأسنان.

وأشار الجندي الى أن العمل جارٍ لتفعيل غرفة التصوير الشعاعي وعيادة رعاية المسنين، مبيناً أن عيادة اللقاح تستقبل يومياً بين 30 و50 مراجعاً، فيما تستقبل عيادة اللاشمانيا نحو 70 إلى 100 مريض، وتراجع عيادة الصحة الإنجابية أكثر من 25 امرأة يومياً، بينما تستقبل عيادة طب الأسنان نحو 40 حالة يومياً.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي استكمالاً لأعمال ترميم مبنى المنطقة الطبية الإشرافية في معرة النعمان، التي نفذتها مديرية الصحة في الـ25 من كانون الثاني الماضي بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتعزيز قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات نوعية، ولا سيما في المناطق التي شهدت عودة الأهالي بعد التهجير القسري.